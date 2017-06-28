Послы ЕС согласовали договоренности по торговым преференциям для Украины

Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС согласовал предварительные договоренности, достигнутые в рамках межинституциональных переговоров с Советом ЕС и Европейской комиссией по поводу торговых преференций для Украины. Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в среду после завершения заседания Комитета.

Как известно, ранее компромиссный вариант преференций был поддержан 20 июня Комитетом Европейского парламента по вопросам международной торговли.

Теперь это решение должно быть утверждено Европейским парламентом на пленарном заседании в июле и Советом ЕС.

Как сообщалось ранее, 14 июня в результате межинституциональных переговоров стороны достигли компромисса, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Европейской комиссией, мочевина из предложений исключена.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

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Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Как известно, в конце сентября прошлого года Еврокомиссия предложила увеличить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу - на 650 тыс. тонн, пшеницу - на 100 тыс. тонн, ячмень - на 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - на 4 тыс. тонн, мед - на 3 тыс. тонн, виноградный сок - на 500 тонн, обработанные томаты - на 5 тыс. тонн.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около 196,95 млн долл.

В Минэкономразвития заявили, что ожидают окончательного решения ЕС о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций до саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 13 июля.