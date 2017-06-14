В ЕС согласовали торговые квоты для Украины

В результате межинституционных переговоров о предоставлении Украине торговых преференций стороны достигли компромисса, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Европейской комиссией, мочевина, предложений исключена.

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О таком результате трехсторонних переговоров, состоявшихся во вторник поздним вечером в Страсбурге, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Европейском парламенте.

"После бурных обсуждений удалось достичь сильного компромисса, на который согласились все три учреждения (Европарламент, Еврокомиссия и Мальтийское председательство). Он предусматривает предоставление Украине преференций на все сельскохозяйственные продукты, предложенные Европейской Комиссией, причем пять из них частично восстановлены, а из промышленного комплекса удалена мочевина", - говорится в сообщении.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2500 тонн, томатов обработанных - 3000 тонн, пшеницы - 65000 тонн, кукурузы - 625 000 тонн, ячменя - 325 000 тонн.

"Эти сокращения являются ответом на чувствительность некоторых государств-членов в сельскохозяйственном секторе", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласованный текст делает акцент на борьбу с коррупцией, что является одним из условий выделения торговых преференций Украине. Кроме того, товары, которые вывозятся с территорий, захваченных сепаратистами, будут предметом дополнительных проверок.

Также Европейскую Комиссию обязали более подробно отчитываться о реализации этих преференций.

"Принятое вчера решение обеспечивает поддержку торговли с Украиной при одновременной защите уязвимых для фермеров и промышленности ЕС интересов", - прокомментировал докладчик от ЕП Ярослав Валеса результаты переговоров.

Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, во вторник 13 июня в Страсбурге состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей ЕП, Европейской Комиссии и Мальтийского Председательства в Совете Европейского Союза, по результатам которых докладчик Валеса написал в Твиттере, что они завершились "успешно". Как известно, ЕП настаивал на исключении из перечня ряда позиций, в частности, зерновых, томатов и мочевины.

В конце сентября прошлого года Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу - на 650 тыс. тонн, пшеницу - на 100 тыс. тонн, ячмень - на 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - на 4 тыс. тонн, мед - на 3 тыс. тонн, виноградный сок - на 500 тонн, обработанные томаты - на 5 тыс. тонн.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около 196,95 млн долл.

В Минэкономразвития заявили, что ожидают окончательного решения ЕС о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций до саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 13 июля.