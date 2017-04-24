Первый в Украине театр пива открыли во Львове (видео)

Крафтовое или авторское пиво уже давно популярно в Европе. В Украине новшество начали вводить львовские пивовары 2 года назад. Именно тогда и открылся первый в стране театр пива.

В центре Львова авторское хмельное варят по особой рецептуре. Новые вкусы создает пивовар из Америки Кори МакГиннес. Один из сортов пива под названием "Сила" уже покорил Европу, говорится в сюжете "Делай бизнес".

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"В мире есть несколько стран, которые являются законодателями пивной моды, такие как Чехия, Германия, Великобритания. Мы бы хотели, чтобы среди классификаторов сортов пива вскоре появилось также и украинское", - рассказал совладелец театра пива Юрий Заставный.

Сегодня крафтове пиво из Украины можно найти в магазинах Великобритании, Чехии, Польши, Испании, Беларуси, Бельгии, Германии, Австрии. Вскоре украинский напиток появится в Канаде.