Украинские "лапти" захватывают мир (видео)

Всего за полтора года Александр Верник превратился из ресторатора на самого успешного сапожника. На пошив обуви и создания отечественного бренда его вдохновила жена. Да и спрос на мягкую обувь с годами только растет.

На старте понадобились 100 тысяч долларов, за которые купили оборудование.

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На производстве "лаптей" работают 100 швей и сапожников. Одну пару обуви кроят, шьют и клеят примерно за час, а потом отправляют в специальный цех, где к ней пришивают подошву. Украинские "лапти" не копируют, а создают свои собственные образцы подошв, однако пытаются повторять удачные конструкции, чтобы ноге было удобно. В "лаптях" нет ничего китайского.

Средняя цена – 1800 гривен за пару. Но материалы – натуральные.

Александр первым в Украине начал продавать свою обувь в популярной сети гаджетов.

Сегодня лапти протають на островках в торговых центрах Одессы, Киева и Харькова.

Всего за год они попали на подиум в Нью-йорке. Это первый такой бренд в Украине.

Они сотрудничают с украинскими дизайнерами, с которыми также создают эксклюзивные модели, которые продаются в мировых шоу-румах.