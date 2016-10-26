ЗСТ между Украиной и ЕС будет действовать независимо от решения Нидерландов по ассоциации - советник премьера Украины

Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом будет действовать в полном объеме как временно функционирующая вне зависимости от решения Нидерландов по ратификации Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщил советник премьер-министра Валерий Пятницкий на пресс-конференции в Киеве.

"Я приведу пример соглашения, которое связано с международной торговлей - генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ. Оно было подписано в 1947 году, с 1948 года начало действовать и действовало во временном варианте до 1 января 1995 года, когда была создана Всемирная торговая организация. Представьте себе, почти полстолетия временного применения… Временное - не значит какое-то ущербное", - сказал он.

По словам Пятницкого, позиция Нидерландов может отобразиться в политических аспектах взаимодействия Украины и ЕС, которые не касаются непосредственно Соглашения об ассоциации.

"На сегодняшний день мы можем говорить о возможных нюансах выполнения частей Соглашения, которые касаются компетенции отдельных стран. Возможно, в каких-то политических аспектах, определить перспективу членства в ЕС или ее отсутствие. Но это те нюансы, которые не могут быть внесены в Соглашение об ассоциации", - подчеркнул советник премьер-министра.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

В то же время 22 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

При этом глава правительства Нидерландов выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украину.