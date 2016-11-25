ЕБРР и Украина договорились о сотрудничестве в трансформации "Ощадбанка"

Украина и Европейский банк реконструкции и развития согласовали мероприятия по поддержке и реформированию самого большого украинского государственного банка "Ощадбанка" и подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум подписали министр финансов Александр Данилюк, руководящий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж и глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

"Меморандум является частью реформы государственных банков, которая будет содействовать прозрачности государственных банков, приблизит их к работе на более конкурентной основе. В результате реформы нам не надо будет тратить деньги для капитализации банков", - сказал Данилюк.

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В свою очередь Малиж поблагодарил министра финансов и главу "Ощадбанка" за сотрудничество.

"ЕБРР это крупнейший инвестор в Украине, мы работаем в Украине почти 25 лет, мы знаем, как работать в Украине", - сказал он.

По словам Малижа, подписанный меморандум не означает приватизации "Ощадбанка" или продажи его иностранным инвесторам, речь идет о модернизации государственного банка.

"Наша цель - работать над совершенствованием корпоративного управления банка и избавиться от политического влияния на банк, улучшить систему управления рисками", - отметил он.