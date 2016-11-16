ЕБРР заявил о всесторонней поддержке усилий Нацбанка по реформированию финсектора

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, ссылаясь на заявление управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсиса Малижа в ходе рабочей встречи с главой Нацбанка.

Читайте такжеГлава НБУ просит украинцев не поддаваться на манипуляции политиков-популистов

«Ни в одной стране мира еще не были реализованы настолько быстрые и одновременно комплексные меры по очистке банковского сектора, восстановлению макрофинансовой стабильности и внедрению новой монетарной политики с таргетированием инфляции. Национальному банку это успешно удается реализовывать, - отметил Малиж. - Мы надеемся на дальнейшее обеспечение институциональной независимости центрального банка, что гарантирует выполнение мандата НБУ и в будущем».

Также участники встречи обсудили текущее состояние реформирования банковского сектора и дальнейшее совершенствование корпоративного управления в банках, как это предусмотрено Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года.

Как отмечается в сообщении, представители ЕБРР заверили главу НБУ в своей поддержке и одобрении реформ.

Ранее в поддержку главы НБУ выступили послы стран «Большой семерки» и Европейского Союза, крупнейшая профильная ассоциация Украины и руководители крупнейших банков страны.

Как сообщал УНИАН, вчера около 12.00 возле здания Верховной Рады происходил митинг при участии свыше 3 тысяч человек. Демонстранты протестовали против повышения тарифов, политики Национального банка, усиления полномочий правоохранительных органов и презумпции правоты полицейского. Большую часть митингующих составляли люди, которые называли себя обманутыми вкладчиками отечественных банков и держали в руках флаги с названиями ликвидируемых банковских учреждений.

Ряд центральных улиц Киева в связи с угрозой совершения террористических актов был перекрыт для проезда автотранспорта, часть Правительственного квартала ограждена забором.