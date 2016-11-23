Кабмин принял решение по кредиту Европейского инвестбанка на строительство метро в Днепре

Кабинет министров согласовал проект распоряжения президента Украины о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита на строительство метро в Днепре и предложил продлить действие этого соглашения до 2020 года. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

На текущий момент кредитное соглашение с ЕИБ действует до 2018 года.

Представляя необходимость принятия данного решения, заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что оно позволит в полной мере использовать кредитные средства ЕИБ.

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"Мы просим внести изменения в Соглашение, которые позволят нам дату использования средств по кредиту перенести на 2020 год и финальную дату завершения работ тоже перенести на 2020 год", - сказала Маркарова.

Справка УНИАН. Днепровский метрополитен строится более четверти века. Строительство было возобновлено в феврале 2011 года. Метро имеет одну линию протяженностью 7,8 километра с 6 станциями. В конце 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о привлечении кредита на 152 миллиона евро от Европейского инвестиционного банка для строительства новых станций. По подсчетам австрийской компании SGS Austria, стоимость проекта завершения строительства трех новых станций в целом составляет 368 миллионов евро.