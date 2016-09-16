Прямые иностранные инвестиции станут залогом развития украинской экономики - президент

Украина благодарна ключевым кредиторам, которые сегодня поддерживают нашу страну и экономику, однако прямые иностранные инвестиции - это главный залог экономического и социального развития, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на конференции Ялтинская Европейская стратегия.

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«Мы получили транш от МВФ в размере 1 млрд долл., на очереди - получение 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США и порядка 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС. Но все, что мы делаем, - это не только ради этих денег. И это не единственное, что может спасти страну. Прямые иностранные инвестиции в значительно больших объемах - вот что мы ищем и ждем. Именно для этого мы усиливаем прозрачность экономических процессов, боремся с коррупцией, проводим приватизацию, исправляем ситуацию в налоговом сфере, включая возмещение НДС, - сказал Порошенко. - Придите и посмотрите, посетите наши города - туда действительно стоит вкладывать средства».

Ранее Порошенко отмечал, что восстановление сотрудничества с ключевыми кредиторами откроет окно инвестиционных возможностей для Украины.

По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 млрд долл., что на 2,282 млрд долл., или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 млрд долл.

В конце августа в Украине был создан Национальный инвестиционный совет, который возглавил экс-глава Администрации президента Борис Ложкин. Он уже заявил, что Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3-5 млрд долл. инвестиций.