Подобные сообщения начали получать и избиратели.

В Полтаве на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали СМС с требованием не идти на выборы. Номер отправителя неизвестен.

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Об этом сообщает сеть «ОПОРА». Отмечается, что в сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром 22 ноября, говорится (стилистика сохранена): «Не идите на участок! Получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!». Отправитель сообщения — Poltava.

Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ИУ № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили СМС в 7: 31.

По сообщению наблюдателя ОПОРЫ, СМС аналогичного содержания в то же время получил и один из избирателей, который голосовал на ИУ № 531200.

Отмечается, что в соответствии с частью 1 статьи 15 Избирательного кодекса Украины участие граждан Украины в выборах является добровольным. Никто не может быть принужден к участию или неучастию в голосовании на выборах, а также в выдвижении кандидатов, в предвыборной агитации, в других избирательных мероприятиях или в осуществлении других избирательных процедур, предусмотренных этим Кодексом.

Выборы 22 ноября

В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур местных выборов. Мэров выбирают, в частности, в Днепре, Львове, Ужгороде и Николаеве.

Первый тур местных выборов состоялся 25 октября. 15 ноября во многих населенных пунктах состоялись вторые туры выборов глав сельских, поселковых и городских советов. На участки пришли 24% избирателей.

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Автор: Дмитрий Захаров