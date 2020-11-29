Сегодня в Черновцах состоялся второй тур выборов городского головы.

В Черновцах, по итогам проведенных двумя компаниями экзит-полов, во втором туре выборов мэра победу одерживает кандидат от политической партии «Единая альтернатива» Роман Кличук.

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Как передает корреспондент УНИАН, по данным экзит-пола, проведенного Институтом социологии Маковецкого, Кличук получил поддержку 59,1% избирателей, а кандидат от партии «Команда Михайлишина» Виталий Михайлишин - 40,9%.

В то же время, по информации социологической компании InfoSapiens, Кличук получил 61,1% поддержки жителей Черновцов, а Михайлишин - 38,5%.

Первый тур выборов мэра в Черновцах

В Черновцах городская ТИК более двух недель не могла установить результаты местных выборов. Процесс тормозили судебные иски партий, заболеваемость членов ТИК коронавирусом и пересчет голосов избирателей на нескольких десятках участков города.

6 ноября был конечный срок объявления окончательных результатов местных выборов территориальными избирательными комиссиями.

10 ноября ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов не позднее 24 часов 11 ноября.

12 ноября после полуночи ТИК объявила официальные результаты выборов городского головы Черновцов, согласно которым во второй тур вышли кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук и представитель "Команды Михайлишина" Виталий Михайлишин. Второй тур выборов мэра был назначен на 29 ноября.

Голосование во втором туре выборов мэра Черновцов проходило сегодня на 115 участках города и сел Черновка и Коровия, которые будут входить в состав Черновицкого городского ОТГ.

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Автор: Николай Кобылюк