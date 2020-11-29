Опрос показал, кто одерживает победу на выборах мэра Черновцов / фото УНИАН, Чузавков Сергей

В Черновцах, по итогам проведенных двумя компаниями экзит-полов, во втором туре выборов мэра победу одерживает кандидат от политической партии «Единая альтернатива» Роман Кличук.

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Как передает корреспондент УНИАН, по данным экзит-пола, проведенного Институтом социологии Маковецкого, Кличук получил поддержку 59,1% избирателей, а кандидат от партии «Команда Михайлишина» Виталий Михайлишин - 40,9%.

В то же время, по информации социологической компании InfoSapiens, Кличук получил 61,1% поддержки жителей Черновцов, а Михайлишин - 38,5%.

Первый тур выборов мэра в Черновцах

  • В Черновцах городская ТИК более двух недель не могла установить результаты местных выборов. Процесс тормозили судебные иски партий, заболеваемость членов ТИК коронавирусом и пересчет голосов избирателей на нескольких десятках участков города.
  • 6 ноября был конечный срок объявления окончательных результатов местных выборов территориальными избирательными комиссиями.
  • 10 ноября ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов не позднее 24 часов 11 ноября.
  • 12 ноября после полуночи ТИК объявила официальные результаты выборов городского головы Черновцов, согласно которым во второй тур вышли кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук и представитель "Команды Михайлишина" Виталий Михайлишин. Второй тур выборов мэра был назначен на 29 ноября.
  • Голосование во втором туре выборов мэра Черновцов проходило сегодня на 115 участках города и сел Черновка и Коровия, которые будут входить в состав Черновицкого городского ОТГ.

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Автор: Николай Кобылюк