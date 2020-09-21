Список "СН" на выборы в Киевсовет возглавила координатор создания сквера Небесной сотни Евгения Кулеба, а закрывает первую десятку - экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Партия «Слуга народа» обнародовала первую десятку списка кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

Об этом сообщается в Telegram–канале политсилы.

Первая десятка "Слуги народа" на выборах в Киеве

Возглавила список координатор создания сквера Небесной сотни, руководитель ОО «Город-сад» Евгения Кулеба, а закрывает десятку - бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Вторым номером в списке идет правозащитник и телеведущий Михаил Присяжнюк, за ним - легкоатлетка Елена Говорова, частный предприниматель, правозащитник, председатель общественной организации «Твердыня» Юрий Федоренко, основатель Благотворительного фонда «Культурні новації» Владислав Трубицын, адвокат Лилия Пашинная, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины Георгий Зантарая, заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, телевизионный продюсер Виктория Бурдукова.

Как проходила конференция Киевской городской организации политической партии "Слуга народа"

20 сентября, состоялась конференция Киевской городской организации партии «Слуга народа», на которой официально была выдвинута кандидата от политсилы на должность Киевского городского головы на выборы 25 октября - Ирина Верещук, и утверждены кандидаты в депутаты Киевсовета от «Слуги народа».

После этого в КНУ им. Тараса Шевченко сторонникам партии и представителям СМИ были представлены «фронтмены» списка кандидатов, среди которых и не вошедшие в первую десятку партийного списка. В частности, это юрист Анна Маляр, председатель Совета по урбанистике Виталий Селик, президент Киевской организации шеф-поваров Игорь Брагин, председатель городской организации партии «СН», народный депутат Николай Тищенко. В свою очередь, Верещук на мероприятии представила 10 первоочередных шагов для решения проблем столицы.

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Автор: Инна Андалицкая