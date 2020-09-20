Верещук представила 10 первоочередных шагов для решения проблем столицы.

Киевская городская организация партии «Слуга народа» официально выдвинула Ирину Верещук кандидатом на должность Киевского городского головы, а также кандидатов в депутаты Киевсовета на очередных местных выборах в столице 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, представление кандидатов состоялось после конференции городской ячейки партии.

Читайте такжеЖена главы МИД возглавила список "Слуги народа" на выборах в КиевсоветТак, сторонникам партии и представителям СМИ представили «фронтменов» списка кандидатов, среди которых, в частности, руководитель общественной организации «Город-сад» Евгения Кулеба, правозащитник Михаил Присяжнюк, юрист Анна Маляр, мастер спорта по дзюдо Георгий Зандарая, предприниматель Владислав Трубицын, предприниматель и общественный деятель Юрий Федоренко, председатель Совета по урбанистике Виталий Селик, заместитель министра образования Андрей Витренко, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова, президент Киевской организации шеф-поваров Игорь Брагин, председатель городской организации партии «СН», народный депутат Николай Тищенко.

В свою очередь, выступая перед собравшимися, кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук представила 10 первоочередных шагов для решения проблем столицы. В частности, это вопрос переработки мусора, уменьшения заторов на дорогах, поднятия уровня социальной защиты, возобновления строительства социального жилья, обеспечения киевлян качественными ЖКУ и общественными перевозками, а также решения проблем с незаконными застройками и строительных афер.

«Нас с вами ждет генеральная уборка во власти, в городском бюджете на улицах города», - заявила Верещук, обращаясь к представителям своей команды.

Присутствовавший на мероприятии глава партии «СН» Александр Корниенко в комментарии журналистам отметил, что партия рассчитывает получить на выборах «хорошую поддержку» киевлян. «Мы планируем занять первое место на выборах по партийным спискам. Мы не боимся ответственности», - сказал он. Корниенко сообщил, что на сегодня в Верховной Раде проходят консультации с другими фракциями относительно нового закона о столице. «Мы работаем над законом о столице, работаем над тем, чтобы он как можно скорее попал в повестку дня сессии Верховной Рады. Работаем сейчас с коллегами из других фракций, чтобы до выборов попытаться его начать рассматривать, и подарить киевлянам в конце новую систему управления Киевом», - сказал Корниенко.

Местные выборы в Украине 2020

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы, который продлится до 24 сентября включительно.

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук выиграла внутрифракционные праймериз на выборы мэра Киева.

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Автор: Инна Андалицкая