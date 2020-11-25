Стало известно имя победителя выборов мэра Николаева

За действующего мэра проголосовали почти 60% избирателей.

Во втором туре выборов мэра Николаева победил действующий городской голова Александр Сенкевич. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Согласно результатам голосования, за действующего мэра, представителя партии «Пропозиция» Сенкевича проголосовали 54 тыс. 411 избирателей (59,74%). Его оппонент - представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владислав Чайка получил 35 тыс. 416 голосов избирателей (38,89%). Читайте такжеВ Ривне объявили результаты выборов мэров Второй тур местных выборов в Украине 22 ноября: что известно В воскресенье, 22 ноября, прошел второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

Мэров выбирали в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

В Николаеве во второй тур выборов городского головы попали действующий мэр Александр Сенкевич и представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владислав Чайка. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Светлана Макринская

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