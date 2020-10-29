Значительные расхождения между данными экзит-полов и результатами предварительного подсчета голосов могут свидетельствовать о фальсификации волеизъявления в Кривом Роге.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, сообщает "24 канал". По его словам, в Кривом Роге зафиксировано наибольшее количество нарушений на местных выборах. Это может свидетельствовать о том, что действующая власть пытается не допустить проведения второго тура и удержать власть любым способом.

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"Если результаты отличаются на несколько процентов, то это можно отнести к статистической погрешности. Как это происходит в Киеве, экзит-полы демонстрировали, что действующий городской голова Виталий Кличко набирает 48%, а по результатам предыдущих подсчетов – 50%. А когда эти показатели значительно отличаются, то это свидетельствует о вероятных манипуляциях с подсчетом голосов. Такое ощущение, что компания действующего мэра – господина Вилкула – пытается сохранить власть любым способом", – утверждает Владимир Фесенко.

Ранее о вероятных фальсификациях и попытках действующего городского головы Кривого Рога удержать власть заявляли и в штабе "Слуги народа".

Напомним, по данным экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина 24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, на выборах мэра Кривого Рога разрыв между действующим мэром Юрием Вилкулом и Дмитрием Шевчиком незначительный. За Вилкула проголосовали 42,8% жителей города, за Шевчика – 31,01%.

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Автор: УНИАН