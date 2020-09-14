По словам председателя профильного парламентского комитета, МВД должно обеспечивать соблюдение карантинных требований.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявляет, что запланированные на 25 октября местные выборы надо проводить даже в случае «тотальной» заболеваемости COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам под Верховной Радой.

«Я считаю, что выборы должны состояться, даже если у нас будет тотальная проблема с заболеванием COVID-19. Местные выборы надо проводить, а МВД должно обеспечивать соблюдение карантинных требований», - подчеркнул Радуцкий.

«Значит, по одному человеку пускать на избирательный участок, но выборы надо проводить. Это мое мнение и моя позиция», - добавил Радуцкий.

Местные выборы в Украине: что известно

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

13 сентября член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый заявил, что зачисление административной единицы к "красной" зоне эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.

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Автор: Константин Гончаров