6 ноября Центризбирком досрочно прекратил полномочия этих ТИК за нарушения избирательного законодательства и обратился к Нацполиции для соответствующего реагирования.

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании.

«Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 6 ноября полномочий всего состава указанных ТИК. Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК - в количестве 17 человек, Марганецкой городской ТИК - 14 человек», - говорится в сообщении.

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Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Должны быть избранными депутаты 1 тыс. 577 местных советов (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселковый и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских голов.

Результаты должны были быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть по 6 ноября.

6 ноября ЦИК досрочно прекратила полномочия Васильковской городской ТИК и Марганецкой городской ТИК из-за нарушений избирательного законодательства.

Кроме того, Центризбирком обратился к Нацполиции для проведения проверки вышеуказанных обстоятельств и принятия соответствующих мер.

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Автор: Тамара Отовская