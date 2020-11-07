На этих выборах Васильковский район стал рекордсменом по нарушениям и фальсификациям.

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Васильковской городской территориальной комиссии.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК.

Причиной такого решения стало игнорирование Васильковским терризбиркомом во время принятия протокола участковой комиссии имеющихся у неё фактов, которые ставят под сомнение результаты подсчета голосов на избирательном участке №320339 (село Яцки).

Дело было рассмотрено Киевским окружным судом 2 ноября, и на этом основании суд обязал провести повторный подсчёт голосов на указанном участке. Однако, как констатирует Центризбирком, Васильковский ТИК не осуществила необходимые меры для выяснения обстоятельств, которые влияют на подсчёт голосов, что свидетельствует о нарушение этой комиссией требований законодательства.

Кроме того, 6 ноября вступило в силу решение Киевского окружного суда, оставшееся без изменений после рассмотрения и в апелляционном суде, которое обязало Васильковскую ТИК провести пересчёт голосов на избирательном участке в селе Яцки.

Таким образом Центральная избирательная комиссия постановила из-за систематического нарушения Избирательного кодекса и законов Украины досрочно прекратить полномочия Васильковского терризбиркома. Новый состав комиссии должен быть утверждён 7 ноября, а до 12 часов 8 ноября ему необходимо подвести итоги голосования выборов депутатов в Обуховский райсовет и Киевский областной совет.

Напомним, ранее Киевский окружной административный суд обязал Васильковскую ТИК провести пересчёт голосов на избирательном участке в с. Яцки и признал противоправным решение учесть протоколы подсчета голосов на выборах мэра и депутатов горсовета. В указанном селе проголосовало 70% населения, тогда как в целом по району - около 30%. При этом заявления про голосования на дому по состоянию здоровья, поступившие от 145 человек, пришли в один день и заполнены одним человеком (это видно по почерку и чернилам). Представители ответчика - кандидата в мэры Натальи Баласинович - не признавали за собой вины и подали на апелляцию, однако и там проиграли дело.

На этих выборах Васильковский район стал рекордсменом по нарушениям и фальсификациям. Там накануне выборов буквально сотнями прописывали "мертвые души", не стесняясь занимались подкупом избирателей. На данный момент по фактам нарушения законодательства местной полицией возбуждено несколько десятков уголовных дел.

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Автор: УНИАН