Эксперты считают, что распространение коронавирусной инфекции повлияет на явку на местных выборах и на работу участковых и территориальных избирательных комиссий.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали участники пресс-конфренции.
В частности, как отметил руководитель аналитического центра «Третий сектор», политтехнолог Андрей Золотарев, фактор коронавируса может очень серьезно повлиять на явку избирателей.
"Преимущества получат те, у кого есть организованный контингент избирателей", - сказал он.
"Я считаю, что может сработать гибридный фактор влияния на выборы коронавируса. Элементарная технология, когда один член комиссии заявляет о том, что он болен коронавирусом, даже если просто ему делают (соответствующую) справку, - все, комиссии нет", - сказал Золотарев.
В свою очередь, глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко согласился с мнением, что влияние COVID-19 может привести к снижению явки на местных выборах.
"И вот кто и как этим воспользуется, это очень важно. Абсолютно согласен по членам комиссии - это старая технология. Она раньше использовалась, а сейчас появился новый повод, скажем так - новый инструмент, как это делать. Между прочим, ЦИК уже обратила внимание на это - они опасаются вот именно таких срывов. Я думаю, что им сейчас нужно выработать алгоритм, как действовать в таких ситуациях, если будет попытка просто сорвать работу некоторых территориальных избирательных комиссий", - отметил Фесенко.
Политический эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко подчеркнул, что традиционно на местных выборах явка меньше, чем на парламентских и президентских.
"Явка ожидается минимальной и, здесь очень важно, многие партии сильно удивятся. Сейчас у них социология приличная, но когда старшее поколение не придет на выборы, и плюс эти COVID-технологии, которые будут применяться на них - возможны очень серьезные сюрпризы именно в результате того, что многие люди на выборы не придут. Я вынужден прогнозировать, что на некоторых участках выборы могут быть признаны несостоявшимися именно потому, что не будет комиссий", - подчеркнул он.
В то же время Фесенко считает, что сейчас больше проблем будет связано с новой волной COVID-19.
"Это главный фактор неуверенности, который влияет и на экономическую ситуацию, которая кризисная, и масштабы кризиса снова могут возобновиться и даже усилиться вследствие эпидемии. Никто сейчас не знает, как долго эта эпидемия будет, и какие будут масштабы, и что с этим делать, но она будет влиять и на экономическую, и на социальную, и на психологическую и политическую ситуацию", - сказал он.
По его убеждению, сейчас в обществе ощущение неуверенности относительно дальнейшего развития ситуации превалирует над чувством политического кризиса.
Фесенко считает, что местные выборы будут главным фактором влияния на дальнейшее развитие ситуации, в частности, и на долю правительства.
"На мой взгляд, судьба правительства уже будет решаться после выборов и в зависимости от их результатов", - сказал эксперт.
Местные выборы в Украине в условиях пандемии COVID-19
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