Сегодня на заседании Центризбирком установил результаты внеочередных парламентских выборов в 17 одномандатных избирательных округах.

Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутатов Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня на заседании на основании оригиналов протоколов ОИК об итогах голосования установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 17 ОИО.

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В частности, ЦИК признала избранными народными депутатами следующих лиц: Игоря Гузя - в ОИО № 19, Вячеслава Медяника - в ОИО № 27, Юрия Корявченкова - в ОИО № 33, Дмитрия Германа - в ОИО № 35, Валерия Гнатенко - в ОИО № 49, Владимира Арешонкова - в ОИО № 64, Сергея Кузьминых - в ОИО № 67, Эдуарда Прощука - в ОИО № 85, Александра Горобца - в ОИО № 95, Алексея Кузнецова - в ОИО № 106, Сергея Вельможного - в ОИО № 112, Марию Мезенцеву - в ОИО № 168, Дмитрия Шенцева - в ОИО № 176, Георгия Мазурашу - в ОИО № 203, Валерия Божика - в ОИО № 204, Сергея Швеца - в ОИО № 214, Людмилу Буймистер - в ОИО № 223.

Таким образом, по состоянию на 1 августа ЦИК признала избранными 153 народных депутатов Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия приняла на проработку протоколы с "мокрыми" печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий.