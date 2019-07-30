ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех территориальных избирательных округов

Сегодня ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 69.

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы с "мокрыми" печатями со всех 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

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"29 июля после перерыва в заседании комиссия продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий с итогами голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК с итогами голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы с итогами голосования ОИК ОИО № 69 (Закарпатская область)", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОИО.

Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОИО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "Уточненный".

В то же время комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 127 с пометкой "Уточненный" до 1 августа.

В заседании Комиссии объявлен перерыв ориентировочно до 16.00.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.