Суд отменил пересчет голосов на скандальном округе, где проиграл Пашинский

На скандальном округе ранее нашли тело парня.

В среду, 31 июля, Винницкий апелляционный административный суд отменил решение Житомирского окружного апелляционного суда, который ранее обязал окружную избирательную комиссию 64 округа пересчитать голоса.

Об этом рассказала председатель ЦИК Светлана Слипачук во время брифинга в четверг, 1 августа, пишет ТСН.

"Хочу сообщить, что вчера (31 июля) Седьмой апелляционный административный суд отменил обозначенное решение Житомирского окружного апелляционного суда. Очень тщательно было рассмотрено дело, все документы и доказательства", - сказала Слипачук.

Председатель ЦИК добавила, что, суд, принимая решение, отметил, что "тот факт, что истец не достиг успеха не является свидетельством какого-то нарушения". Она назвала повторный пересчет голосов, "головной болью", поскольку в этом округе расположено 299 избирательных участков. Слипачук сообщила, что решение суда о повторном пересчете повлияло на время и порядок итогов голосования, поскольку касалось, и одномандатного, и общегосударственного избирательного округа.

Читайте такжеЦИК отменила повторный пересчет голосов на округе, где победил Балога

Напомним, ранее Житомирский окружной административный суд обязал ОИК округа №64 (Коростень) пересчитать голоса на всех избирательных участках округа. В частности, в суд обратилась доверенное лицо кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслав Сигачев, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол о результатах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов во всех избирательных участках.

Отметим, что на этом округе, по предварительным данным ЦИК, победил народный депутат восьмого созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков. Он набрал 27,63% голосов, тогда как кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев - 26,83%.

Кроме того, на округе №64 баллотировался нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский, которому сейчас вменяют причастность к убийству юноши, который пропал за несколько дней до выборов. А накануне его тело нашли закопанным в лесу.

Интернет-СМИ сообщили, будто человек, которого убили, отвечал на выборах за поиск однофамильцев одного из нардепов, чтобы зарегистрировать на его округе клонов. Таких там было двое – они оба снялись с регистрации. А причастным к убийству теперь подозревают окружение нардепа.Убит был фигурантом одного из уголовных производств, что касалось нарушений избирательного законодательства. А также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам, уточнили в полиции.

Впоследствии на скандальный округ в Коростень прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции для охраны правопорядка.