ЦИК приняла оригинальные протоколы об итогах голосования от шести окружкомов

На вечернем заседании Центризбирком принял на проработку протоколы от ОИК № 146 (Полтавская область) и № 222 (Киев).

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования с шести окружных избирательных комиссий.

После перерыва в заседании ЦИК продолжила принимать и оглашать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов, сообщает пресс-служба ЦИК.

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Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы от ОИК № 146 (Полтавская область) и № 222 (Киев).

Таким образом, по состоянию на 23 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования с шести ОИК.

После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования ЦИК поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах округа № 37 и об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный" до 18.00 24 июля.

Также комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 10 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на заграничных избирательных участках в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах зарубежного избирательного округа.