Выборы в Раду: ЦИК обработала 99% протоколов заграничных участков

Наибольшую поддержку избирателей получила партия Европейская солидарность, на втором месте - Слуга народа.

По результатам обработки 99,00% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия Европейская солидарность набрала 29,4%.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Слуга народа – 28,33%, Голос – 19,46%, партия Шария - 4,45%, ВО Свобода 4,28%, Оппозиционная платформа - За жизнь – 3,63%, Сила и честь– 3,07%, Батькивщина – 2,03%.

Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия обработала 35,51 % электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует Слуга народа - 42,19%.

Явка избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов – 49,84%.