ЦИК обработала более 35% протоколов: какие партии проходят в Раду

В Верховную Раду по результатам досрочных выборов проходят пять партий.

По данным обработки 35,51% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах. Читайте такжеЦИК обработала почти 80% протоколов с заграничных участков: "Европейская солидарность" обходит "Слугу народа" Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,19% избирателей; Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 12,75%; "Европейскую солидарность" – 8,71%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,15%; Партию "Голос" – 6,39%. За другие партии проголосовали менее 5% избирателей. Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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