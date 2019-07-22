ЦИК обработала более 35% протоколов: какие партии проходят в Раду
По данным обработки 35,51% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах.
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Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,19% избирателей;
Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 12,75%;
"Европейскую солидарность" – 8,71%;
Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,15%;
Партию "Голос" – 6,39%.
За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.
Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.