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ЦИК обработала более 35% протоколов: какие партии проходят в Раду

08:25, 22 июля 2019
Выборы 2019
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Неизменный лидер на выборах в Раду - "Слуга народа" / фото УНИАН

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Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,19% избирателей;

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 12,75%;

"Европейскую солидарность" – 8,71%;

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,15%;

Партию "Голос" – 6,39%.

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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Теги: #Рада#выборы#Рейтинг Вакарчука#Слуга народа