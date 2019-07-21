"Все только начинается": Вакарчук доволен результатом на выборах

По словам Вакарчука, “в базовый лагерь мы зашли. Все только начинается”.

В партии “Голос” довольны результатом на парламентских выборах по результатам экзит-полов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом кандидат в народные депутаты от “Голоса” в многомандатном избирательном округе Юлия Клименко заявила на брифинге после обнародования данных экзит-поллов.

Читайте такжеВ Верховную Раду проходят 5 партий, побеждает "Слуга народа" - Национальный экзит-пол“Для партии, которой два месяца, которая не собиралась идти на досрочные парламентские выборы, я считаю, что это очень-очень хороший результат. Это успех для партии, которой два месяца”, - сказала Клименко.

В свою очередь лидер партии Святослав Вакарчук отметил: “В базовый лагерь мы зашли. Все только начинается. Поэтому, поверьте, все будет хорошо”.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-полла, за партию «Голос» проголосовали 6,3% избирателей.