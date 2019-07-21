"73% было лучше": Зеленский с улыбкой отреагировал на первые данные экзит-полов

Гарант с улыбкой поблагодарил украинцев за их выбор.

Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии "Слуга народа" прокомментировал первые результаты экзит-полов на внеочередных парламентских выборах.

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Гарант с улыбкой поблагодарил украинцев за их выбор, передает ТСН.

"73% (73,22% голосов избирателей Зеленский получил во втором туре президентских выборов - ред.) было лучше, но мы благодарны, и, честно говоря, я лично и каждый из нас, мы благодарны народу Украины за поддержку", - сказал он.

Украинский лидер заявил, что сегодня члены партии могут расслабиться, а вот завтра их уже ждет серьезная работа.

По результатам Национального экзитпола, который проведен по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, КМИС и Центра Разумкова", первое место принадлежит партии "Слуга народа". Ее поддержали избирателей 43,9%. Второе место за пророссийской "Оппозиционной платформой - За Життя", за которую проголосовали 11,5% украинцев. Третье место у партии "Европейская солидарность" - 8,9%. Четвертую ступень заняла партия "Батькивщина", которая может положиться на 7,6% голосов. В парламент также проходит политическая сила "Голос" с результатом в 6,3%.