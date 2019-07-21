Выборы во время отдыха: журналисты выясняют, как голосуют украинцы на курортах (видео)

Некоторые украинцы, отдыхающие в Затоке, позаботились о смене места голосования.

280 тысяч украинцев будут голосовать на выборах в Верховную Раду не по месту регистрации. Немало людей взяли открепительные талоны, в том числе и те, кто перед выборами поехал отдыхать.

Как голосуют украинцы на курортах, говорится в сюжете ТСН.

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В поселок Затока Одесской области съехались десятки тысяч людей. Здесь зарегистрированы почти 1600 избирателей, при этом 569 человек позаботились заблаговременно об смене места голосования, чтобы осуществить волеизъявление во время отдыха.

Так, одними из первых, образовав небольшую очередь, на участок №510969 пришли военные, а также отдыхающие, чтобы проголосовать и побежать на пляж.

Как сообщал УНИАН, по данным из 181 избирательного округа, по состоянию на 12:00 явка на внеочередных парламентских выборах составляет 19,18%.