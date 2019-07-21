Зеленский заявил, что в первую очередь новая Рада должна отменить депутатскую неприкосновенность

Президент также заявил, что ожидает, что выборы в парламент пройдут честно и справедливо.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит новая Верховная Рада, будет о снятии депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил журналистам на избирательном участке в Оболонском районе столицы после голосования на парламентских выборах.

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«Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект, я уверен – наконец-то мы должны снять с вами неприкосновенность (с народных депутатов – УНИАН)», - отметил он.

Зеленский также заявил, что рассчитывает, что выборы в ВР пройдут честно и справедливо. «Это наши люди решают, я думаю, будут справедливые и честные выборы, и люди покажут, как они относятся к той партии, о которой я не буду говорить», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в будущей коалиции по результатам выборов в Раду представителей «старой власти».