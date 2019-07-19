Верховный суд 20 июля примет решение по регистрации Онищенко кандидатом в нардепы

Фамилии Онищенко нет в избирательном бюллетене, и в зависимости от решения суда ЦИК может столкнуться с проблемой внесения его в бюллетень.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Верховный суд в субботу, 20 июля примет решение о регистрации депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в нардепы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«У нас есть несколько судебных дел, одно из них будет слушаться завтра в 10:00 утра и после этого вопрос о регистрации — не регистрации будет решен», — сказала Слипачук.

По ее словам, фамилии Онищенко нет в избирательном бюллетене, и в зависимости от решения суда ЦИК может столкнуться с проблемой внесения его в бюллетень.

«Мы этот вопрос исследуем. Работаем, в частности, для выяснения всех технологических и временных рамок для реализации решения суда, но сейчас я его не имею», — заявила Слипачук.

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Напомним, что Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа Александра Онищенко кандидатом в нардепыот Социалистической партии Украины в округе № 93.

До этого Верховный Суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа-беглеца Александра Онищенкокандидатом на выборах в Верховную Раду.

Напомним, 9 июня появилась информация о том, что Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах. Позже стало известно, что беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК.

15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации на основании того, что он не проживал постоянно в Украине в течение пяти последних лет.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.