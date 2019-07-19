В Чернигове молодчики-«гастролеры» распространяли «черный пиар» против кандидата в нардепы

Парней, приехавших из Днепропетровской области, наняла команда одного из кандидатов, чтобы работать против оппонента.

В Чернигове полиция сегодня ночью задержала группу молодых людей, которые распространяли фейковые листовки против кандидата в народные депутаты по округу №206.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, по меньшей мере 16 молодых людей, которым нет и 20 лет, приехали в Чернигов из Днепропетровской области заработать на выборах. Среди «гастролеров» - трое несовершеннолетних. Один из приезжих ребят имеет условный срок за 7 уголовных правонарушений.

Отмечается, что парней наняла команда одного из кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу №206, чтобы распространить «черный пиар» против другого кандидата в депутаты.

«Они разделились на группы и каждую ночь распространяли газеты и листовки. Одна из групп распространяла печатные материалы, где настоящего кандидата от политической партии противники называли «фейком» и призывали не голосовать за него. Другая группа молодых людей разносила газеты. Там писали, что настоящим выдвиженцем той же партии является совсем другой человек. А на самом деле он не имеет никакого отношения к партии», - говорится в сообщении.

Печатную продукцию задержанные клеили в запрещенных местах, поэтому на них были составлены административные протоколы по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил в сфере благоустройства. Такие действия влекут за собой наложение штрафов.

Сегодня днем в полицию города Чернигова поступило заявление от кандидата в депутаты, против которого были распространены вышеупомянутые листовки.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, «черный пиар» был направлен против кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа» по округу №206 Антона Полякова.

На своей странице в сети Facebook он опубликовал информацию, что полиция также разоблачила склад агитационной продукции кандидата в народные депутаты Олега Скварского, в которой говорится, что именно он является кандидатом от «Слуги народа», хотя этот местный житель не имеет к партии никакого отношения.