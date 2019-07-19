Алла Шлапак: «Культ государственных подачек не имеет ничего общего с социальными программами»

Вместо предвыборного пиара на теме снижения тарифов и унижения населения подачками в виде субсидий власть социально справедливой страны должна установить честные тарифы и создать все условия, чтобы люди имели возможность достаточно зарабатывать и безболезненно платить по этим тарифам.

Об этом во время эфира программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK заявила лидер политической партии «Социальная справедливость» Алла Шлапак, комментируя решение правительства и НАК «Нафтогаз Украины» снизить в июле этого года стоимость голубого топлива для населения на 10,4%.

Политик констатировала, что во время предвыборной парламентской кампании многие кандидаты спекулируют тарифной тематикой, не понимая того, что украинский народ требует от власти не унизительных подачек, а создания условий для достойной и обеспеченной жизни.

«Нужно не просто снижать, нужно установить справедливые тарифы. Я знаю, что справедливый тариф – это наличие технического паспорта дома, расчеты каждой услуги, входящей в тариф, и её экономическое обоснование. Кроме того, это возможности для людей, проживающих в данном жилом доме, зарабатывать достаточно для того, чтобы по этому тарифу уплачивать полученные услуги», – сказала Алла Шлапак.

По мнению лидера «Социальной справедливости», словосочетание «государственная помощь» следует декоммунизировать. По ее словам, на протяжении всех лет независимости в Украине придерживались культа подачек, который не имеет ничего общего с настоящей социальной политикой.

«Для тех, кому нужна государственная поддержка, власть должна создать прозрачный механизм социальных гарантий, а не откупаться от избирателей субсидиями или какими-то деньгами. Слово «помощь» – это первое, что нужно было декоммунизировать, потому что государство не должно называть это помощью. Если мы говорим о субсидии, то ее получение – это унижение. Размер субсидии и тарифы – это спекуляция», – резюмировала лидер партии «Социальная справедливость» Алла Шлапак.