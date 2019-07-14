MOZGI и Мишель Андраде: на Софийской площади в Киеве сегодня состоится «Зе!Концерт»

Также анонсированы выступления DJ STAR SKY, Братьев Таранцовых, Романа Дуды, Веры Кекелии и NUDE.

Вечером 14 июля на Софийской площади в Киеве состоится концерт, организованный киевской командой партии «Слуга народа».

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«Кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа», объединились ради решения проблем столицы Украины — Киева. Мы – команда Президента и поддерживаем его курс. Мы хотим встретиться с тобой, рассказать кто мы, и почему идем в Парламент», – говорится в анонсе мероприятия в Facebook.

Хедлайнерами концерта станут MOZGI и певица Michelle Andrade. Также анонсированы выступления DJ STAR SKY, Братьев Таранцовых, Романа Дуды, Веры Кекелии и NUDE.

Начало мероприятия – в 18:00, вход свободный.

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