MOZGI и Мишель Андраде: на Софийской площади в Киеве сегодня состоится «Зе!Концерт»
11:56, 14 июля 2019Выборы 2019
36 0
Также анонсированы выступления DJ STAR SKY, Братьев Таранцовых, Романа Дуды, Веры Кекелии и NUDE.
В Киеве состоится большой концерт / Facebook - Большой Зе!Концерт
Вечером 14 июля на Софийской площади в Киеве состоится концерт, организованный киевской командой партии «Слуга народа».
Читайте такжеКилотонны света, звука и уникальное шоу: чем MONATIK удивлял на масштабном концерте в Киеве (фото, видео)
«Кандидаты в народные депутаты от партии «Слуга народа», объединились ради решения проблем столицы Украины — Киева. Мы – команда Президента и поддерживаем его курс. Мы хотим встретиться с тобой, рассказать кто мы, и почему идем в Парламент», – говорится в анонсе мероприятия в Facebook.
Хедлайнерами концерта станут MOZGI и певица Michelle Andrade. Также анонсированы выступления DJ STAR SKY, Братьев Таранцовых, Романа Дуды, Веры Кекелии и NUDE.
Начало мероприятия – в 18:00, вход свободный.
Ранее российская группа Little Big заговорил на украинском на Atlas Weekend в Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter