Российская группа Little Big заговорила на украинском на Atlas Weekend в Киеве (фото)

Столичная публика встретила группу очень тепло и музыканты также показали свое особенное отношение к зрителям, заговорил на украинском языке.

Российская группа Little Big 10 июля выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Столичная публика встретила их очень тепло и музыканты также показали свое особенное отношение к зрителям, заговорил на украинском языке. Об этом сообщает корреспондент УНИАН. "Добрий вечір, Київ! Як ваші справи?", - обратился к фанатам солист группы Илья Прусикин. Солистка Софья Таюрская также поздоровалась со всеми на украинском языке. Как сообщал УНИАН, София Ротару выступила в Киеве на Atlas Weekend после 10-летнего перерыва.

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