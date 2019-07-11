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Российская группа Little Big заговорила на украинском на Atlas Weekend в Киеве (фото)

14:36, 11 июля 2019
Кино и музыка
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Илья Прусикин заговорил на чистейшем украинском языке / фото: Atlas Weekend

Российская группа Little Big 10 июля выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Столичная публика встретила их очень тепло и музыканты также показали свое особенное отношение к зрителям, заговорил на украинском языке.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН. 

фото: Atlas Weekend
фото: Atlas Weekend

"Добрий вечір, Київ! Як ваші справи?", - обратился к фанатам солист группы Илья Прусикин.

Солистка Софья Таюрская также поздоровалась со всеми на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, София Ротару выступила в Киеве на Atlas Weekend после 10-летнего перерыва.

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Теги: #Atlas Weekend