Российская группа Little Big заговорила на украинском на Atlas Weekend в Киеве (фото)
14:36, 11 июля 2019Кино и музыка
385 0
Столичная публика встретила группу очень тепло и музыканты также показали свое особенное отношение к зрителям, заговорил на украинском языке.
Илья Прусикин заговорил на чистейшем украинском языке / фото: Atlas Weekend
Российская группа Little Big 10 июля выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Столичная публика встретила их очень тепло и музыканты также показали свое особенное отношение к зрителям, заговорил на украинском языке.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
фото: Atlas Weekend
фото: Atlas Weekend
"Добрий вечір, Київ! Як ваші справи?", - обратился к фанатам солист группы Илья Прусикин.
Солистка Софья Таюрская также поздоровалась со всеми на украинском языке.
Как сообщал УНИАН, София Ротару выступила в Киеве на Atlas Weekend после 10-летнего перерыва.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter