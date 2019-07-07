ЦИК велела передать избирательные бюллетени на округа

Ранее Шестой апелляционный админсуд обязал Центризбирком повторно провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.

Центральная избирательная комиссия уполномочила Государственное предприятие специальной связи осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины соответствующим окружным избирательным комиссиям.

Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

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«ЦИК уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных работников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

4 июля Шестой апелляционный административный суд принял решение, которым обязал ЦИК повторно провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.

В тот же день глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что фактически напечатаны около 5 миллионов бюллетеней, а решение суда будет обжаловано в Верховном суде.

5 июля в Центризбиркоме заявили, что следствием пережеребьевки станет невозможность вовремя напечатать необходимое количество бюллетеней.