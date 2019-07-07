ЦИК велела передать избирательные бюллетени на округа
Центральная избирательная комиссия уполномочила Государственное предприятие специальной связи осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины соответствующим окружным избирательным комиссиям.
Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.
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«ЦИК уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных работников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
4 июля Шестой апелляционный административный суд принял решение, которым обязал ЦИК повторно провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.
В тот же день глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что фактически напечатаны около 5 миллионов бюллетеней, а решение суда будет обжаловано в Верховном суде.
5 июля в Центризбиркоме заявили, что следствием пережеребьевки станет невозможность вовремя напечатать необходимое количество бюллетеней.