"Реваншуйте нах**": в центре Киева устроили протест против регистрации кандидатами в депутаты Клюева и Шария

Граждане, участвующие в акции под Стелой Независимости на Майдане, держат самодельные плакаты, некоторые - с непристойными надписями.

Несколько сотен человек собрались под Стелой Независимости на Майдане в Киеве на акцию протеста против решения Центральной избирательной комиссии зарегистрировать кандидатами в народные депутаты бывшего "регионала" Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Майдане на акцию, начало которой было анонсировано на 20.00, уже пришли несколько сот граждан, откликнувшихся на призыв прийти на предупредительную акцию, распространенный в социальных сетях.

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Люди держат в руках самодельные плакаты на листках бумаги формата А4 с надписями, в том числе неприличными: «Реваншуйте на ...», «Мы устали от дерьма", "Терпеть больше нельзя", "Сепарам не место в Раде. Мы все видим "и др.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, ЦИК во исполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Клюева, а также включенных в избирательный список "Партии Шария" видеоблогера Анатолия Шария и Евгения Евтухова.