Досрочные выборы: место голосования изменили более 27 тысяч человек

Граждане, которые изменят место голосования, не смогут избирать мажоритарщиков.

Для волеизъявления на внеочередных парламентских выборах место голосования изменили 27 195 тысяч украинцев.

Такие данные по состоянию на утро 1 июля обнародовали на сайте Госреестра избирателей.

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Так, временно изменили место голосования, в частности, 441 житель аннексированного Крыма и 109 жителей Севастополя, а также 6 тысяч 936 жителей Донецкой области и 3 тысяч 774 жителей Луганской.

Напомним, изменить место голосования можно до 15 июля. На этих выборах ЦИК упростила изменение места голосования. Сейчас для этого достаточно только заявления и паспорта: больше никаких справок.

Граждане, которые изменят место голосования, не смогут избирать мажоритарщиков.