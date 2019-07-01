Досрочные выборы: место голосования изменили более 27 тысяч человек
11:22, 01 июля 2019Выборы 2019
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Граждане, которые изменят место голосования, не смогут избирать мажоритарщиков.
Иллюстрация / REUTERS
Для волеизъявления на внеочередных парламентских выборах место голосования изменили 27 195 тысяч украинцев.
Такие данные по состоянию на утро 1 июля обнародовали на сайте Госреестра избирателей.
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Так, временно изменили место голосования, в частности, 441 житель аннексированного Крыма и 109 жителей Севастополя, а также 6 тысяч 936 жителей Донецкой области и 3 тысяч 774 жителей Луганской.
Напомним, изменить место голосования можно до 15 июля. На этих выборах ЦИК упростила изменение места голосования. Сейчас для этого достаточно только заявления и паспорта: больше никаких справок.
Граждане, которые изменят место голосования, не смогут избирать мажоритарщиков.
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