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Досрочные выборы: место голосования изменили более 27 тысяч человек

11:22, 01 июля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация / REUTERS

Такие данные по состоянию на утро 1 июля обнародовали на сайте Госреестра избирателей.

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Так, временно изменили место голосования, в частности, 441 житель аннексированного Крыма и 109 жителей Севастополя, а также 6 тысяч 936 жителей Донецкой области и 3 тысяч 774 жителей Луганской.

Напомним, изменить место голосования можно до 15 июля. На этих выборах ЦИК упростила изменение места голосования. Сейчас для этого достаточно только заявления и паспорта: больше никаких справок.

Граждане, которые изменят место голосования, не смогут избирать мажоритарщиков.

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Теги: #ЦИК#парламентские выборы 2019#досрочные выборы в Украине