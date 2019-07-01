ЦИК зарегистрировала еще семерых кандидатов-мажоритарщиков

ЦИК также внесла изменения в свое постановление о форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах 21 июля, дополнив соответствующие приложения сведениями об указанных кандидатах.

Центральная избирательная комиссия во исполнение судебных решений зарегистрировала семь кандидатов-мажоритарщиков.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата комиссии, соответствующие решения были приняты сегодня на очередном заседании Центризбиркома, которое провела председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Отмечается, что во исполнение решений Верховного суда и в соответствии с выводами этого суда, ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины Наседкина, Мартияна, Молодцову, Барвиненко, Ивойлову и Козакова, которые баллотируются в ОИО № 78, № 98, № 134, № 141, № 153 и № 153 соответственно в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

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Кроме того, во исполнение решения Шестого апелляционного административного суда, оставленного без изменений постановлением Верховного суда, зарегистрирован кандидат в народные депутаты Полин, который баллотируется в ОИО № 79 в порядке самовыдвижения.

При этом комиссия внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 года № 1346 "О форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", дополнив соответствующие приложения сведениями об указанных кандидатах в народные депутаты Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты.

26 июня Слипачук заявила, что в Верховную Раду баллотируются 5 тыс. 845 кандидатов, из них 3 тыс. 171 кандидатов-мажоритарщиков и 2 тыс. 674 кандидата, включенные в списки партий.