На парламентские выборы зарегистрированы 66 однофамильцев кандидатов в 43 округах

В 92-м округе зарегистрированы трое Виталиев Гудзенко и трое кандидатов по имени Александр Ференц.

На 43-х мажоритарных округах зарегистрированы 66 однофамильцев кандидатов в народные депутаты Украины.

Об этом со ссылкой на данные электронной системы Внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019 на официальном сайте ЦИК сообщает "24 канал".

Читайте такжеВ Раду по спискам партий баллотируются 115 действующих нардепов - КИУ

На некоторых округах ЦИК зарегистрировала сразу нескольких кандидатов с одинаковыми фамилиями. Так, Одессе на 133-м округе зарегистрированы сразу четыре кандидата с фамилией Баранский, при этом двое из них - Виталии. Один Баранский Виталий выдвигается от "Оппозиционного блока", Баранский Виктор - от "Оппозиционной платформы "За жизнь", еще двое Баранских - самовыдвиженцы.

В Киевской области в 92-м округе зарегистрированы четыре кандидата по фамилии Гудзенко, из них трое - Виталии. В этом же округе зарегистрированы три кандата по имени Александр Ференц, имена которых отличаются только отчествами - Борисович, Владимирович и Петрович.

Согласно сайту ЦИК, однофамильцы кандидатов в народные депутаты Украины также зарегистрированы по 18, 24, 26, 30, 33, 34, 38, 48, 63, 71, 72, 73, 78, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 113, 124, 127, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 178, 192, 197, 209, 217, 219 округам.