ЦИК штурмуют желающие баллотироваться в Раду (видео)

Завтра последний день приема Центризбиркомом документов от претендентов на парламентские кресла.

Сегодня - предпоследний день, когда желающие баллотироваться в народные депутаты могут подать документы на регистрацию. В Центральную избирательную комиссию целый день выстраиваются очереди из желающих пойти в парламент.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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За час до прекращения работы ЦИК очереди желающих идти в парламент немалые. Кто-то несет документы самостоятельно, а кого-то сопровождает группа сторонников.

Так, сегодня занес документы своей партии "Европейская Солидарность" экс-президент Петр Порошенко в сопровождении жены и других сторонников. Он заверил, что ведет к Раду честных людей, среди которых более 70% новых лиц, не бывших в парламенте.

Списки "Европейской Солидарности" обновлялись до последнего момента. В конце концов в нем не оказалось председателя Васильковского райсовета Натальи Баласинович, ставшей звездой сети из-за видео с бранью.

Коробки с документацией сегодня принесла и партия «Батькивщина». Лидер политсилы Юлия Тимошенко шла в окружении однопартийцев, одетых в дресс-код - белый верх. Тимошенко заверила в готовности объединяться в новом парламенте с новыми и прогрессивными.

Под вечер документы также подают юристы партии «Слуга народа», которые принесли документы кандидатов по партийным спискам. Кандидатов на мажоритарных округах, как объяснили представители партии, пока еще проверяют на добродетель.

В четверг, 20 июня, последний день приема Центризбиркомом документов. После этого у ЦИК будет 5 дней, чтобы проверить все и зарегистрировать либо отказать.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала девять партий на внеочередные парламентские выборы, назначенные на 21 июля.