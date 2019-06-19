ЦИК зарегистрировала девять партий на выборы в Раду

В том числе зарегистрированы 164 представителя политической силы "Гражданская позиция".

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала девять партий на внеочередные парламентские выборы.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

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Зарегистрированы следующие политические силы:

- "Гражданская позиция";

- Радикальная партия Олега Ляшко;

- Всеукраинское объединение "Свобода";

- "Всеукраинское объединение "Факел";

- "Голос";

- "Оппозиционная платформа - За жизнь";

- "Сила и честь".

- "Незалежнисть"

- "Украинская стратегия Гройсмана"

Центризбирком также зарегистрировал 164 кандидата в народные депутаты от партии "Гражданская позиция".

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.