ЦИК зарегистрировала девять партий на выборы в Раду
12:00, 19 июня 2019Выборы 2019
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В том числе зарегистрированы 164 представителя политической силы "Гражданская позиция".
УНИАН
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала девять партий на внеочередные парламентские выборы.
Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.
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Зарегистрированы следующие политические силы:
- "Гражданская позиция";
- Радикальная партия Олега Ляшко;
- Всеукраинское объединение "Свобода";
- "Всеукраинское объединение "Факел";
- "Голос";
- "Оппозиционная платформа - За жизнь";
- "Сила и честь".
- "Незалежнисть"
- "Украинская стратегия Гройсмана"
Центризбирком также зарегистрировал 164 кандидата в народные депутаты от партии "Гражданская позиция".
Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.
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