Предвыборный рейтинг: «Слуга народа» уверенно продолжает удерживать лидирующие позиции

Остальные партии в целом набирают чуть больше 50% голосов.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 8-12 июня 2019 года.

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Проходной барьер также сейчас преодолевают партии «Оппозиционная платформа – За життя» (11,1%), партия «Голос» (8,1%) и «Батькивщина» (7,3%). В то же время партия «Европейская Солидарность», согласно опросу, набирает 5% голосов избирателей.

Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,1%, партию «Гражданская позиция» – 2,2%, Радикальную партию – 2,1%, партию ВО «Свобода» – 2,1%, партию «Украинская стратегия» – 1,9%, Оппозиционный блок – 1,8%, "Самопомич" – 1,2%.

Рейтинг других политических сил – менее 1%.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала девять партий на внеочередные парламентские выборы, назначенные на 21 июля.