Скандальную чиновницу, ставшую звездой сети из-за матерного видео, исключили из списка Порошенко

В списке партии Порошенко произошли определенные изменения.

Глава Васильковского райсовета Киевской области Наталья Баласинович исключена из списка кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

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Об этом сообщили в пресс-службе политсилы. Согласно сообщению, партия сегодня подает список в Центральную избирательную комиссию.

"Европейская Солидарность" сегодня подает список партии в Центральную избирательную комиссию. В списке произошли определенные изменения. Натальи Баласинович (номер 30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность", - отмечается в сообщении.

Напомним, в YouTube 13 июня выложили видео, как чиновница Наталья Баласинович, сидя в машине с сигаретой в руках, обматерила женщину. "Иди на х*й, ты кто такая? Ты будешь тут рассказывать? Ты, бл**ь, уродка, похудей сначала, а потом будешь рассказывать. Да, я модель, конечно. Тебе может снять куртку, дебилка ты, бл*ть, не такая жирная и страшная, как ты", - кричала чиновница.

Затем стало известно, что после скандала с чиновницей-грубиянкой Баласинович в списке партия Порошенко пообещала проверить свои ряды.