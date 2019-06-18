Лидером в рейтинге партий в Украине остается "Слуга народа" - опрос

Следующими в рейтинге расположились "Оппозиционная платформа - За жизнь", ВО "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

Лидером в рейтинге партий в Украине остается "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве данные по результатам четырех волн роллингового исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

По словам директора по развитию Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Владимира Барабаша, по состоянию на 14 июня среди тех, кто будет голосовать и уже определился, партию "Слуга народа" поддерживают 47,5% опрошенных, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 11%, "Батькивщину" - 8,7%, "Европейскую солидарность" - 8,3%, "Голос" - 5,3%.

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Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" получила на востоке и юге страны - 51,3% и 51,5% соответственно, "Оппозиционную платформу - За жизнь" больше всего поддерживают на Донбассе - 26,9%, "Европейскую солидарность" и "Батькивщину" - на западе, где уровень поддержки обеих партий одинаковый, 10%.

По словам Барабаша, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в это воскресенье, то в голосовании приняли бы участие 83,3% опрошенных (точно приняли бы участие - 44,5%, скорее всего - 38,8%).

*** Четвертую волну опроса роллингового исследования с 8 по 14 июня проводили центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Всего в исследовании приняли участие 1000 респондентов. Стандартная погрешность - 2,2%.

Роллинговое исследование предусматривает проведение установочного опроса (с 15 по 19 мая) и постоянное поволновое обновление данных путем замены части данных на более свежие - добавление определенного количества новых анкет и изъятие старых.