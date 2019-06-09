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Партия «Слуга народа» обнародовала десятку кандидатур на выдвижение в мажоритарных округах

20:16, 09 июня 2019
Выборы 2019
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«Слуга народа» оглашает списки на выборы / фото УНИАН

На съезде партии «Слуга народа» были названы кандидатуры, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных избирательных округах.

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Об этом сообщается в Telegram-канале «Слуга народа».

Согласно сообщению, рассматриваются такие кандидатуры:

1. Округ № 25, Днепр - блогер Максим Бужанский;

2. Округ № 31, Кривой Рог - актер Корявчинков Юрий (Юзик;)

3. Округ № 48, Краматорск - адвокат Татьяна Романцева;

4. Округ № 62, Житомир - Герой Украины Игорь Герасименко;

5. Округ № 68, Ужгород - художник, предприниматель Юрий Кочут;

6. Округ № 94, Киевская область - журналист Александр Дубинский;

7. Округ № 185, Херсонская область - аграрий Альберт Черепаха;

8. Округ № 194, Черкассы - ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак;

9. Округ № 212, Киев - врач-анестезиолог Максим Перебийнис;

10. Округ № 218, Киев - активист Дмитрий Гурин.

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Теги: #парламентские выборы 2019#Слуга народа