Партия «Слуга народа» обнародовала десятку кандидатур на выдвижение в мажоритарных округах
На съезде партии «Слуга народа» были названы кандидатуры, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных избирательных округах.
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Об этом сообщается в Telegram-канале «Слуга народа».
Согласно сообщению, рассматриваются такие кандидатуры:
1. Округ № 25, Днепр - блогер Максим Бужанский;
2. Округ № 31, Кривой Рог - актер Корявчинков Юрий (Юзик;)
3. Округ № 48, Краматорск - адвокат Татьяна Романцева;
4. Округ № 62, Житомир - Герой Украины Игорь Герасименко;
5. Округ № 68, Ужгород - художник, предприниматель Юрий Кочут;
6. Округ № 94, Киевская область - журналист Александр Дубинский;
7. Округ № 185, Херсонская область - аграрий Альберт Черепаха;
8. Округ № 194, Черкассы - ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак;
9. Округ № 212, Киев - врач-анестезиолог Максим Перебийнис;
10. Округ № 218, Киев - активист Дмитрий Гурин.