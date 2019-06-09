Партия «Слуга народа» обнародовала десятку кандидатур на выдвижение в мажоритарных округах

Речь идет об избирательных округах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Краматорске, Житомире, Ужгороде, Черкассах, а также в Киевской и Херсонской областях.

На съезде партии «Слуга народа» были названы кандидатуры, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных избирательных округах. Читайте такжеОбнародована сотня кандидатов по списку партии "Слуга народа" Об этом сообщается в Telegram-канале «Слуга народа». Согласно сообщению, рассматриваются такие кандидатуры: 1. Округ № 25, Днепр - блогер Максим Бужанский; 2. Округ № 31, Кривой Рог - актер Корявчинков Юрий (Юзик;) 3. Округ № 48, Краматорск - адвокат Татьяна Романцева; 4. Округ № 62, Житомир - Герой Украины Игорь Герасименко; 5. Округ № 68, Ужгород - художник, предприниматель Юрий Кочут; 6. Округ № 94, Киевская область - журналист Александр Дубинский; 7. Округ № 185, Херсонская область - аграрий Альберт Черепаха; 8. Округ № 194, Черкассы - ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак; 9. Округ № 212, Киев - врач-анестезиолог Максим Перебийнис; 10. Округ № 218, Киев - активист Дмитрий Гурин.

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