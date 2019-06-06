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Бойко, Рабинович и кум Путина: "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала топ-10 своих кандидатов в Раду

16:43, 06 июня 2019
Выборы 2019
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Виктор Медведчук хочет попасть в Раду / REUTERS

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" представила первую десятку избирательного списка кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы 21 июля.

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Фамилии кандидатов объявили во время всеукраинского объединительного съезда "Оппозиционной платформы - За жизнь", трансляция которого ведется на странице партии в Facebook.

В начале мероприятия было объявлено, что участие в съезде принимают Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак.

Ведущий объявил, что это первая десятка кандидатов в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В съезде принимают участие более 1,5 тыс. делегатов из всех регионов Украины и приглашенные гости.

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Теги: #Верховная Рада#выборы#Виктор Медведчук