цей матеріал доступний українською

У Зеленского не рассматривают Медведчука как переговорщика от Украины

23:54, 23 мая 2019
Политика
205 0
Виктор Медведчук / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Богдан не знакомы с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

Об этом Андрей Богдан заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали заявленіе Медведчука о готовности руководства РФ «на сделку» с Зеленским

"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату", - заверил он.

Богдан уточнил, что не считает оппозиционного деятеля возможным помощником в деле налаживания контактов с РФ. "Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей – это их выбор", - заявил глава АП.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Служба безопасности Украины сообщила, что не взаимодействует с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - По жизни" Виктором Медведчуком в вопросе освобождения украинских заложников и политзаключенных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Медведчук#Богдан#Администрация президента