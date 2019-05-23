У Зеленского не рассматривают Медведчука как переговорщика от Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Богдан не знакомы с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.
Об этом Андрей Богдан заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.
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"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату", - заверил он.
Богдан уточнил, что не считает оппозиционного деятеля возможным помощником в деле налаживания контактов с РФ. "Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей – это их выбор", - заявил глава АП.
Как сообщал УНИАН, в начале мая Служба безопасности Украины сообщила, что не взаимодействует с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - По жизни" Виктором Медведчуком в вопросе освобождения украинских заложников и политзаключенных.