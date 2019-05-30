"Беспрецедентное решение": Вакарчук решил включить в список "Голоса" волонтеров партии

По словам лидера партии "Голос", уже отобраны более 50 интересных и достойных кандидатов".

Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил волонтерам политической силы войти в списки для участия в выборах в Верховную Раду.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.

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По его словам, такое решение было принято после просмотра анкет волонтеров партии и индивидуальных собеседований с ними.

"Мы поняли, что там есть не просто помощники. Там есть люди, которые и являются настоящими изменениями, поэтому партия "Голос" приняла беспрецедентное для украинской политики решение, мы предлагаем нашим волонтерам становиться участниками нашего предвыборного списка, с которым мы пойдем на выборы в Верховную Раду", - сказал Вакарчук.

Лидер партии "Голос" отметил, что уже отобраны более 50 интересных и достойных кандидатов. Вакарчук также выразил уверенность, что "среди них много лидеров, которые готовы бороться от нашего имени на мажоритарных округах".

Как сообщал УНИАН, 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о том, что примет участие в предстоящих парламентских выборах со своей новосозданной партией "Голос".

Вакарчук заверил, что его партия не получает деньги от олигархов. Также он заявил, что "Голос" не собирается объединяться ни с одной политсилой.