Досрочные парламентские выборы по старой системе: журналисты выяснили, что на выходе получит избиратель (видео)

Наиболее одиозные представители предыдущей власти будут пытаться переизбраться, чтобы остаться при власти за счет мажоритарных округов.

27 мая в Украине стартовала новая избирательная кампания – уже парламентская.

Депутаты не согласились с предложением президента Владимира Зеленского открыть списки партий на голосовании и отменить коррупционную мажоритарную избирательную систему – а значит, выборы пройдут по старой системе.

Наиболее одиозные представители предыдущей власти будут пытаться переизбраться, чтобы остаться при власти за счет мажоритарных округов.

Итак, у нас впереди очень много работы по раскрытию таких перебежчиков, чтобы они не пролезли в новую власть. В том числе, с помощью партии «Слуга Народа».

Читайте такжеВ партии "Слуга народа" рассказали, где будут брать средства на избирательную кампанию

Как пройдут эти выборы, кто и как их профинансирует, и что из этого всего получит на выходе избиратель - выяснили журналисты программы "Деньги".

Спринтерский забег на депутатскую дистанцию за мандатами начато. Какие страсти бушуют вокруг перевыборов народных избранников? Кто будет в следующем составе парламента и во сколько обойдется избрания нового 9-го созыва? Кто и как мешает смене власти в Украине?

Осталось менее 60 дней до окончания работы действующего парламента. Часть депутатов уже нервничает. Те нардепы, которые по данным соцопросов, не имеют шансов на переизбрание, пытаются оспорить решение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.

"Народный фронт" перестает быть политической партией, потому что начал бояться избирателей вообще не ходит на выборы. Поэтому сегодня любыми методами, в том числе и судебными решениями, будет стараться оттянуть выборы", - отметил политолог Николай Давидюк.

Есть ли шансы на это? Журналист Сергей Рахманин считает, что судьи вполне могут остановить избирательную кампанию: "Избирательный процесс может остановить решение Конституционного суда, если КСУ обнаружит несоответствие указа главы государства Основному Закону государства".

Однако, если такое решение действительно примут, выборов это на самом деле не остановит, считает политолог.

"Не имеет инструмента приостановки Указа президента. То есть выборы в любом случае состоятся", - отметил Давидюк.

Какие изменения точно не жестокие - так это то, каким будет состав будущего парламента. Ведь рейтинг многих парламентских партий тает, словно лед на весеннем солнце.

"Самопомич", Радикальная партия - они на сегодня не преодолевают 5-процентный барьер. Тот же "Народный фронт" - аналогичная история", - отметил политический консультант Сергей Быков.

И поэтому народные депутаты активно ищут способ, как сохранить свой мандат.

Президент Украины призвал не смешивать предвыборную кампанию с текущей работой депутатов и завершить каденцию продуктивно.

Большинство депутатов сделали ставку на избирательный кодекс и вместо предлагаемых президентом изменений избирательных правил, оставили для себя возможность зайти в Раду через мажоритарку.

Поэтому 21 июля выборы опять пройдут, как и в прошлый раз, по смешанной системе: 225 депутатов украинцы изберут по партийным спискам и 199 депутатов - по мажоритарным округам.

"В Украине есть опыт проведения досрочных выборов, в том числе и досрочных выборов по смешанной избирательной системе. То есть по состоянию на сейчас фактически все готово", - подчеркнул Быков.

До 20 июня завершается подача документов в ЦИК. И уже 25 июня мы узнаем список всех желающих баллотироваться в Верховную Раду.

Впрочем социологи уже дают прогнозы: по последним цифрам поддержки в парламент попадают четыре партии - "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и БПП.

На грани преодоления 5-відсотковго проходного барьера партии "Сила и честь" и "Гражданская позиция".

Другие кандидаты, в том числе и старые политики, будут пытаться втиснуться в новую каденцию через мажоритарку.

Свой избирательный забег в Одесской области уже начал с вина и конфет нардеп от БПП Алексей Гончаренко. Верный традициям и Сергей Пашинский, который приветствовал продуктовым набором своих потенциальных избирателей на Пасху.

В общем в первый день избирательной кампании правоохранители уже возбудили 2 уголовных производства по факту подкупа избирателей.

И это только начало. Официально на выборах народных депутатов ЦИК выделил почти 2 млрд грн.

"Предыдущие внеочередные парламентские выборы в 2014 году стоили 1 млрд 700 млн грн. Сейчас в госбюджете Украины на 2019 год заложен 1 млрд 946 млн грн", - отметила экс-заместитель председателя ЦИК Марина Ставнийчук.

Это расходы, которые идут на печать бюллетеней, зарплаты организаторам выборов и информационные материалы. Но физически тратить деньги на организацию кампании они не могут: ВР не хочет менять условия закупок. И это еще один вызов перед новой президентской властью: как преодолеть сопротивление старой скорумпованої системы, какие еще сюрпризы она подготовила и чем ответит президент?