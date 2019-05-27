Стало известно, когда "Слуга народа" обнародует программу, кандидатов-мажоритарщиков и партийный список

Съезд партии «Слуга народа» пройдет в два этапа.

Руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что партия на съезде 8 июня обнародует программу, идеологические основы, всех кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах и партийный список.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«У нас будет съезд, он ориентировочно будет 8 июня. Это будет первый этап съезда, потому что съезд наш будет в два этапа», - заявил Корниенко.

«На этом съезде мы покажем всех кандидатов по 199 мажоритарных округах, список из 225 человек и программу и идеологические основы, с которыми партия «Слуга народа» пойдет побеждать на этих выборах», - отметил Корниенко.

По его словам, второй этап съезда будет связан с формированием окончательного списка после «выслушивания обратной связи от избирателей».